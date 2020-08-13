4 محاذير تهدد الأمريكيين بـ «أسوأ سقوط» في التاريخ

13 أغسطس 2020 - 09:47 م

حذر مدير مركز السيطرة على الأمراض من أن الولايات المتحدة يجب أن تستعد لـ "أسوأ سقوط" في تاريخ كوارث الصحة العامة إذا لم يتبع الأمريكيون الإرشادات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال الدكتور روبرت ريدفيلد، مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لموقع (WebMD): "بالنسبة لبلدك في الوقت الحالي وللحرب التي نخوضها ضد (كوفيد – 19)، أطلب منك القيام بأربعة أشياء بسيطة: ارتداء قناع، والتباعد الاجتماعي، واغسل يديك وكن ذكيًا بشأن الحشود".





وأضاف: "أنا لا أطلب من بعض الأمريكيين أن يفعلوا ذلك. علينا جميعًا أن نفعل ذلك"، محذرًا من أنه إذا فشل الناس في اتباع هذه النصائح، فقد يكون الموسم المقبل "أسوأ سقوط، من منظور الصحة العامة، شهدناه على الإطلاق".





جاء ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد الوفيات بـ (كوفيد – 19) إلى أكثر من 166 ألف حالة وفاة على مستوى البلاد، مع الإبلاغ عن 1499 حالة وفاة يوم الأربعاء وحده، وهو أكبر عدد في يوم واحد منذ مايو، وفقًا لجامعة جونز "هوبكنز".









وإلى جانب الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي، يمكن للناس أيضًا محاربة الوباء عن طريق الحصول على لقاح الإنفلونزا.









وقال: "من خلال التطعيم، يمكنك حماية أطفالك. عندما ننظر إلى معدل الوفيات الذي نراه مع الإنفلونزا، هناك شيء واحد مؤكد - الأطفال الذين يتم تطعيمهم، يتم حمايتهم أساسًا من الموت".









وأضاف ريدفيلد، أن مركز السيطرة على الأمراض اشترى 10 ملايين جرعة من لقاح الأنفلونزا للبالغين غير المؤمن عليهم هذا العام، مقارنة بـ 500 ألف جرعة في السنوات الماضية، ومن المرجح أن يكون المزيد جاهزًا بحلول شتاء عام 2021.









وأشار إلى أن هناك أيضًا إجمالي 270 تجربة نشطة لعلاج (كوفيد – 19).









غير أن استطلاعًا حديثًا أظهر أن ثلث الأمريكيين سيرفضون الحصول على اللقاح إذا كانت متوفرًا، وأقر خبراء بالحاجة إلى حملة توعية عامة قوية.









قال الدكتور فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة، وفقًا لشبكة CNN: "نحن هنا في الخلف. لم نقم بعمل جيد في الحصول على معلومات (لقاح فيروس كورونا)".









وأضاف: "أتحدث عن نفسي، أعتقد أنني قللت من شأن مستوى المقاومة الشعبية... لم أكن أتوقع أن تكون على نطاق واسع".







