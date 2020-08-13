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عامل بمستشفى يعتدي على مريضة فاقدة للوعي

آخر الأخبار

ترافيس بروكس
ترافيس بروكس

فتحي مجدي

ألقت الشرطة القبض على عامل سابق في مستشفى ماريلاند بتهمة الاعتداء الجنسي على مريضة فاقد للوعي.
وأوقف ترافيس بروكس (35 عامًا) الثلاثاء بتهم تشمل اغتصاب وإساءة معاملة شخص بالغ ضعيف، فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في المركز الطبي بجامعة ميريلاند شور.

بدأت السلطات في التحقيق مع بروكس، الذي كان يعمل سابقًا في المستشفى، بعد أن سرق نقودًا من محفظة المريضة أثناء إجراء عملية جراحية في أبريل.

وقالت الشرطة، إنه تم تحديد بروكس كمشتبه به، بعد أن علمت أنه كان يلتقط صورًا لبطاقات ائتمان المرضى.

قالت الشرطة إنه من خلال تنفيذ عدة أوامر تفتيش، اكتشفت مقطع فيديو صوّره بروكس يظهر فيه وهو يعتدي جنسيًا على مريضة فاقدة للوعي في ديسمبر 2019.

بالإضافة إلى الجرائم الجنسية، يواجه بروكس أيضًا تهماً بالسرقة وجنحة حيازة المخدرات.


كان بروكس، الذي اتُهم سابقًا بالاعتداء في يوليو 2019 في قضية منفصلة، محتجزًا بدون كفالة الأربعاء بتهم تتعلق بالجنس بينما كان ينتظر جلسة استماع.

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