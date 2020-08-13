  • الخميس 13 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر11:00 م
Advertisements
بحث متقدم
4 محاذير تهدد الأمريكيين بـ «أسوأ سقوط» في التاريخ

4 محاذير تهدد الأمريكيين بـ «أسوأ سقوط» في التاريخ

إثيوبيا تفرج عن 1500 سجين رغم فرض حالة الطوارئ

إثيوبيا تشتعل.. اشتباكات دامية واعتقال 9 آلاف شخص

أرشيفية

اتفاق «تاريخي» بين الإمارات وإسرائيل.. ما المقابل؟

هيفاء ووزيري

المهر صادم.. وثيقة زواج هيفاء وهبى من محمد وزيري

وزير الصحة الألماني ينس شبان

وزير الصحة الألماني: لقاح لفيروس كورونا خلال شهور

علاء مبارك

تعليق مفاجئ من علاء مبارك على وفاة عصام العريان

ميشال حايك

ميشال حايك يحذر من كارثة خلال ساعات

تفاصيل من داخل غرفة نوم ملك إسبانيا السابق حول العشيقة والزوجة

تفاصيل من داخل غرفة نوم ملك إسبانيا السابق حول العشيقة والزوجة

شيري مجدي

فنانة شهيرة تنهار من البكاء:"يا أكون شمال يا مفيش شغل"

150 من مطهرات الأيدي تحتوي على مادة سامة

150 من مطهرات الأيدي تحتوي على مادة سامة

تفاصيل زيارة مدير المخابرات للسودان برفقة وزيرة الصحة

الحياة السياسية

عباس كامل
عباس كامل

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تعليق مفاجئ من وزيرة الصحة على انتخابات الشيوخ

#

وزيرة الصحة: إطلاق حملة قومية للتبرع بالبلازما

#

بالفيديو.. وزيرة الصحة تقبل تحدي "الصحة العالمية"

#

"الصحة" تُطلق تطبيق جديد للإبلاغ عن إصابات كورونا

كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن تفاصيل زيارة، مدير المخابرات، عباس كامل الى جنوب السودان، والتي تمت أمس الأربعاء، وكان يرافقه وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وقد تم افتتاح المركز الطبي المصري بجوبا.

وتابع بكري خلال تقديمه برنامجه حقائق وأسرار المذاع على فضائية صدى البلد، أن زيارة أمس كانت مهمة لتناولها جميع الجوانب والتعاون بين البلدين في جميع الجوانب، مشيرًا إلى أنه تم التباحث أمس في أزمات الشرق الأوسط، والأزمات التي تمر حاليًا على العالم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» كوريا الشمالية تحظر امتلاك الكلاب الأليفة وتُرسلها إلى المطاعم للأكل
» وفاة الأب والابن الطبيبين بعد إصابتهما بكورونا في يوم واحد
» منطقة إسبانية تحظر التدخين في الأماكن العامة بسبب كورونا
» العلماء يصطادون الخفافيش لتتبع أصول فيروس كورونا في تايلاند
» إعلان حالة الطوارئ في لبنان
» شادي محمد يوجه رسالة مهينة لـ"رمضان صبحي"
» إعدام محامي اشترك في جريمة قتل مع زوجته بالإسكندرية
» سجن متهم 10 سنوات في قضية أحداث كرداسة
» محافظ البحيرة يكشف سر غرق العبارة النيلية
» سجن المعتدي على صديقة «جيرارد بيكيه» السابقة
» 1482 إصابة جديدة بكورونا في السعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:54

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:44

  • عشاء

    20:14

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة