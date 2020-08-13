تعليق ناري لـ بسمة وهبة على انتقال رمضان صبحي لبيراميدز

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على انتقال اللاعب رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز، قائلة: "أزمة رمضان صبحي فرضت نفسها لأن اللاعب سبق وأعلن رغبته فى البقاء مع الأهلى قبل أن يصدم جمهوره ويعلن الرحيل"



وأضافت "وهبة" خلال برنامجها "كل يوم" المذاع شاشة "ON"، ::"انتقال صبحي تسبب فى حيرة شديدة عند الجماهير وخاصة أن انتقاله جاء فى توقيت حرج.. ثورة غضب بين جماهير الأهلى وخناقات كبيرة عن سبب انتقال رمضان، لكن الأكيد أن الأهلى خسر لاعب موهوب كان من الممكن أن يكمل مسيرة احترافه لكنه اختار أن يتواجد فى دائرة الخناقات".

وأضافت "وهبة" خلال برنامجها "كل يوم" المذاع شاشة "ON"، ::"انتقال صبحي تسبب فى حيرة شديدة عند الجماهير وخاصة أن انتقاله جاء فى توقيت حرج.. ثورة غضب بين جماهير الأهلى وخناقات كبيرة عن سبب انتقال رمضان، لكن الأكيد أن الأهلى خسر لاعب موهوب كان من الممكن أن يكمل مسيرة احترافه لكنه اختار أن يتواجد فى دائرة الخناقات".