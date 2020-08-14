إصابات كورونا حول العالم تتجاوز هذا الرقم الصادم

وفي الترتيب ذاته جاءت بعد ذلك ألمانيا بـ(222 ألفًا و269 إصابة)، ثم فرنسا بـ(209 آلاف و365)، والعراق بـ(164ألفًا و227)، والفلبين بـ(147 ألفًا و526)، وإندونيسيا بـ(132 ألفًا و816)، وكندا بـ(121ألفًا و28)، وقطر بـ(114ألفًا و281)، وكازاخستان بـ(101 ألف و372).
ومنذ انتشره في منطقة "ووهان" وسط الصين، نهاية العام الماضي، سرعان من انتشر الفيروس في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم، وبلغت الوفيات الناجمة عنه أكثر من 751 ألفًا و815 حالة.
وبلغ عدد المتعافين 13 مليونًا و830 ألفًا و221 شخصًا، فيما لا يزال هناك 6 ملايين و449 ألفًا و46 شخصًا حاملين للفيروس. -