» الدولار يستقر في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

14 أغسطس 2020 - 08:58 ص

يقدم موقع " المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك .

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 14 أغسطس حالة من الاستقرار حيث سجل 15.93 جنيه .

وسجل الدولار في البنك الأهلي المصري 15.88 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.98 جنيه ، وسجل في بنك كريدي أجريكول 15.89 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.99 جنيه .

كما سجل في بنك الإسكان والتعمير 15.91 جنيه للشراء و للبيع سجل 16.01 جنيه ، وسجل في البنك التجاري الدولي 15.87 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.97 جنيه .