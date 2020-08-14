طقس اليوم.. 3 معلومات تهمك

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الطقس

الأرصاد

الأولى

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، حالة الطقس اليوم، موضحا أن الرطوبة 85% والعظمى في القاهرة 36. 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس حار ورطب على القاهرة والوجه البحري بالإضافة إلى رياح معتدلة، مع تكون شبورة مائية في الصباح، وأن يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية، والشبورة المائية موجودة صباحا.

و تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 85%، وأن يشهد شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسا حارًا، وأن يكون الطقس شديد الحرارة في جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس معتدل ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وطقس لطيف على السواحل الشمالية، وطقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

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