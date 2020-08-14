3 أعمال فنية لـ" مبارك" قبل أن يصبح رئيسا

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حسني مبارك
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متابعات- أمينة عبد العال

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حسني مبارك

العمر لحظة

جمهورية مصر

ليلة الحنة

شارك الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في 3 أعمال فنية كممثل  قبل أن يصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية .

ويعتبر مبارك الرئيس الأوحد الذي وقف أمام كاميرا سينمائية ، وكانت البداية مع فيلم " وداع في الفجر " عام 1956 ،إخراج حسن الأمام وهو مأخوذ عن فيلم أمريكي حربي باسم " جسر ووترلو " إخراج  ميرفن ليروي 1940 و هو نفس الموضوع الذي قدمته السينما الهندية عام 1964 باسم " سانجام ".

وتدور قصة الفيلم حول الضابط أحمد طيار يعيش مع والده الغني والذي يطمع في تزويجه من ابنة شريكه بطولة شادية وكمال الشناوي ويحيي شاهين ، وظهر مبارك في دور قائد سرب طيران يعطي تعليماته للطيار كمال الشناوي .

و العمل الثاني الذي ظهر فيه مبارك هو " ليلة الحنة " وكان أيضا ضابط وظهر لثواني ،عام 1953  والفيلم بطولة كمال الشناوي و شادية وماري منيب .

أما العمل الثالث " العمر لحظة " فكانت مقصودة حيث ظهر كقائد طيران في مشهد قصير في الفيلم  بطولة ماجدة و أحمد مظهر وناهد الشريف .
شاهد الفيديو ..

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