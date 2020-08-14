» مسئول :"مصر علي الطريق الصحيح و بشهادة الشهود

14 أغسطس 2020 - 12:11 م





أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر على الطريق الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية كانت حجر الأساس الذي استطاعت مصر البناء عليه وتجاوز أزمة كورونا ، معقبا :"مصر علي الطريق الصحيح و بشهادة كل المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي".





وأضاف "السيد"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، من خلال خاصية "سكايب"، أن مصر كانت ستكون من أوائل الدول على مستوى الأسواق الناشئة بمنطقة البحر المتوسط والشرق الأوسط تحقق أعلى معدل نمو اقتصادي خلال 2020 وسيصل إلى 3.8%.







وتابع:" مصر تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحقق معدلات نمو إيجابية، في ظل تحقيق دول كثيرة على مستوى العالم، معدلات نمو إما سلبية أو معدلات إيجابية لن تتجاوز نصف بالمائة بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا".

