  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:48 م
Advertisements
بحث متقدم
الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: للأسف الكويت ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

سمير الإسكندراني

ما لا تعرفه عن سمير الإسكندراني " ثعلب المخابرات "

«أشرف مروان» أكثر جواسيس «الموساد» تفوقًا

"التسجيل في جيبه" ..الفقي: مبارك حذرني من أشرف مروان

حسني مبارك

3 أعمال فنية لـ" مبارك" قبل أن يصبح رئيسا

سمير الإسكندراني

إعلامية: هذا الفنان أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية

ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

يضرب والده حتي الموت.. لن تتخيل السبب

الصفحة الأخيرة

شخير
شخير

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

لن تصدق السبب.. يمزق جسد والده الستيني في المنيا

#

اعتقال حمار في هذه الدولة.. لن تتخيل السبب

#

طلبت الطلاق بعد حفل الزفاف.. لن تتخيل السبب

#

أميتاب باتشان مهدد بالعمى .. لن تتخيل السبب

ضرب

موت

والد

شخير

انهال شاب هندي على والده بالضرب بعصا حتى الموت، بسبب انزعاجه من شخيره أثناء النوم.
ووفقًا لقناة ”إنديا نيوز“، فإن نافين (28 عاما) عامًا، قتل والده رام سواروب (65) عامًا، باستخدام هراوة (عصا سميكة ذات نهاية ثقيلة تستخدم كسلاح للضرب)، داخل منزلهما بمقاطعة بيليبيت، بولاية أوتار براديش الهندية.

وتشير التحريات، إلى أن نافين ضرب والده بالعصا، بسبب أصوات الشخير المزعجة، التي يصدرها الأب وتعكر صفو نوم الابن.

جرى نقل الأب الضحية إلى مركز بورانبور الصحي، وهناك أعلن الأطباء وفاته، نتيجة تعرضه لضربات متعددة في رأسه.

وألقت الشرطة القبض على الابن القاتل، بعد أن تقدم شقيقه الأكبر مانوج، بشكوى ضده في قسم الشرطة.

وأفادت تقارير الشرطة، بأن نافين كان دائم الاعتداء الجسدي على والده، ويسيء معاملته على الدوام، بسبب الشخير.a

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» في الربع الأخير من هذا العام .. بشرى سارة عن لقاح كورونا
» عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم
» هذه العقوبات في انتظار المصري حال رفضه اللعب أمام الإسماعيلي
» يضرب والده حتي الموت.. لن تتخيل السبب
» مسئول :"مصر علي الطريق الصحيح و بشهادة الشهود
» فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة
» تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل
» مذيعة الجزيرة تفاجي متابعيها بـ " أولاد القحـ..ـة"
» إيران: ما فعلته الإمارات "حماقة إستراتيجية "
» إصابة فنانة شهيرة بفيروس كورونا
» رسالة عاجلة من مجلس الوزراء للمواطنين بخصوص " كورونا "

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة