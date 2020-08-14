منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

14 أغسطس 2020 - 12:23 م

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارات جمهورية بإنشاء 4 جامعات أهلية على أرض مصر.

وبحسب ما نشره موقع بوابه الأهرام قال مدبولي إن السيسي قرر إنشاء جامعة الملك سلمان الدولية، ويكون لها ثلاثة مقرات في مدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، في محافظة جنوب سيناء، وكذلك جامعة العلمين الدولية، ويكون مقرها في مدينة العلمين الجديدة، في محافظة مطروح.

كما قرر الرئيس إنشاء جامعة الجلالة، ويكون مقرها هضبة الجلالة في محافظة السويس، وجامعة المنصورة الجديدة، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة، في محافظة الدقهلية.

وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تأتي انطلاقا من إيمان القيادة السياسية العميق، بدور التعليم في النهوض بالمجتمعات، وبناء الدول والأوطان، والتأهب لتحديات المستقبل، وأن الدولة تحرص من هذا الأساس على الانطلاق بخطط للتوسع في إنشاء الجامعات ومنها "الأهلية" بمعايير وجودة عالمية.

وفي تقرير من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري، حول الجامعات الأهلية الأربع، التي صدر بإنشائها القرارات الجمهورية، أفاد بأنها جامعات غير هادفة للربح، حيث يعاد ضخ فائض الدخل سنويا في ميزانية الجامعة العام التالي، وتسهم هذه الجامعات في إتاحة تعليم ذي جودة عبر برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، ويصاحب ذلك بنية أساسية متطورة تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية فى مجالات ذات الأولوية لمصر والمنطقة العربية والإفريقية.