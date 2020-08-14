» هذه العقوبات في انتظار المصري حال رفضه اللعب أمام الإسماعيلي

14 أغسطس 2020 - 12:26 م

أعلن سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي عدم خوض مباراة الفريق الأول امام الإسماعيلي اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى المصري الممتاز .





جاء ذلك بعد ظهور 20 إصابة بين صفوف فريق المصري البورسعيدي منهم 14 لاعب و6 من أعضاء الجهاز الفني والإداري خلال المسحة الطبية قبل المباراة أمام الاسماعيلي .





وقال سمير حلبية في تصريحات تلفزيونية : امتلك 9 لاعبين في قائمة الفريق الذين سيخوضون المباراة والباقي مصابين بفيروس كورونا ، حياة الأفراد أهم من 100 دورى والجميع يخشى تعرض الأسر للإصابة بفيروس كورونا ولن نلعب المباراة حتي لو تم خصم نقاط .





وفي حالة عدم لعب المصري المباراة فانه يتعرض لهذه العقوبات:





يتم اعتباره مهزوما بهدفين نظيفين ويتم فرض غرامة مالية تقدر 200 ألف جنيه بحد أقصى خصم ثلاث نقاط نهاية الموسم.





أما في حال الانسحاب من مسابقة الدورى يعاقب بغرامة مالية وإلغاء كل نتائجه في المسابقة بحرمانه من المشاركة في أنشطة اتحاد الكرة الموسم الجديد ثم يخوض منافسات الدوري من الدرجة الرابعة.





وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في بيان رسمي إقامة المباراة بين الإسماعيلي والمصري في موعدها وجاء البيان كالتالي :





أجرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم مسحات للكشف عن فيروس كورونا وذلك ل 50 فردا ينتمون للنادي المصري، حيث أظهرت النتائج وجود عدد من الحالات الإيجابية تقل عن 10 حالات بين صفوف الفريق الأول البالغ قوامه 30 لاعبا مقيدين رسميا باتحاد كرة القدم.





وأضاف البيان : فيما كانت بقية الحالات التي ثبتت إيجابيتها بين اللاعبين الناشئين غير المقيدين في صفوف الفريق الأول وعدد من أعضاء الأجهزة الفنية والمعاونة.



