فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

14 أغسطس 2020 - 12:45 م

وثق مقطع فيديو جديد التقطته كاميرات المراقبة المثبتة داخل مستشفى في العاصمة اللبنانية بيروت، لحظات الانفجار الضخم الذى هزّ العاصمة اللبنانية فى مرفأ بيروت في 4 من أغسطس الجاري، حيث أدى إلى سقوط نحو 171 قتيلا ، وأكثر من 6 آلاف مصاب.

ويظهر الفيديو الذي تم تداوله لقطات اهتزاز الأرض وانهيار أجزاء كبيرة من المستشفى على رؤوس الموظفين والمرضى لحظة وقوع الانفجار فى المرفأ.

كما كشفت المستشفى عن سقوط 17 شهيدا بين ممرضى وممرضات المستشفى نتيجة الانفجار المروع.

وعقب الانفجار أقر مجلس النواب اللبنانى ، حالة الطوارئ داخل العاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر الذى وقع فى ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الجاري، كما وافق على الاستقالات التى تقدم بها 8 نواب.