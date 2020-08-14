  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:47 م
Advertisements
بحث متقدم
الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: للأسف الكويت ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

سمير الإسكندراني

ما لا تعرفه عن سمير الإسكندراني " ثعلب المخابرات "

«أشرف مروان» أكثر جواسيس «الموساد» تفوقًا

"التسجيل في جيبه" ..الفقي: مبارك حذرني من أشرف مروان

حسني مبارك

3 أعمال فنية لـ" مبارك" قبل أن يصبح رئيسا

سمير الإسكندراني

إعلامية: هذا الفنان أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية

ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

ثاني دولة خليجية تعلن تأييدها لاتفاق الإمارات مع إسرائيل

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

قرقاش: ما فعلته الإمارات قرار شجاع من قائد استثنائي

عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم

الصفحة الأخيرة

عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم
عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

فيديو صادم.. عروس تفر من جحيم انفجار بيروت

#

عروس تطرد صديقتها من حفل الزفاف والسبب صادم

#

صادم.. عروس تشنق نفسها قبل ساعات من حفل الزفاف

#

صادم.. وفاة عروس قبل بدء حفل الزفاف بدقائق

عروس

حفل الزفاف

طرد أمها

في واقعة غير مألوفة، أقدمت عروس بريطانية على طرد أمها من حفل الزفاف بسبب حديثها أمام المعازيم بطريقة مضحكة.

وكانت الأم قد قررت إلقاء خطاب يحتوي بعض النكات أمام المعازيم إلا أن تعبيراتها خانتها وتطرقت لأمور أيقظت مخاوف العروس.

وبحسب ما تم تداوله فمن بين النكات التي قالتها الأم للضيوف : أنا سعيدة بأن ابنتي العروس وجدت شخصا لا يحب المظهر ، لأنني لا أعرف كيف كانت ستتحمل إجراء جراحة تجميلية لولا هذا الأمر .

كما قالت الأم في نكاتها التي تسببت في طردها من حفل الزفاف  : من الجيد أن العريس سيتحمل المشاكل الطبية الجسيمة للعروس ، أراهن أنه لن يكون مهتما إذا تم تشخيصها قبل أن يجتمعوا، وتحدثت عن مرض أصاب العروس قبل عام من زواجها .

و أثناء النكات اشتعل غضب العروس لتقوم بطرد أمها ، ورغم استكمال الحفل إلا انه تحول لليلة سوداء إذ ظلت الفتاة في انهيار بسبب طردها لأمها من حفل زفافها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» في الربع الأخير من هذا العام .. بشرى سارة عن لقاح كورونا
» عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم
» هذه العقوبات في انتظار المصري حال رفضه اللعب أمام الإسماعيلي
» يضرب والده حتي الموت.. لن تتخيل السبب
» مسئول :"مصر علي الطريق الصحيح و بشهادة الشهود
» فجر السعيد: نعم للتطبيع .. والإمارات سبّاقة
» تدوينة مثيرة لمشاري راشد عن التطبيع مع إسرائيل
» مذيعة الجزيرة تفاجي متابعيها بـ " أولاد القحـ..ـة"
» إيران: ما فعلته الإمارات "حماقة إستراتيجية "
» إصابة فنانة شهيرة بفيروس كورونا
» رسالة عاجلة من مجلس الوزراء للمواطنين بخصوص " كورونا "

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة