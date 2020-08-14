» في الربع الأخير من هذا العام .. بشرى سارة عن لقاح كورونا

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دي إم سي

كورونا

أحمد فايق

زف الدكتور إسلام شعبان غازي، عضو البعثة التعليمية المصرية في موسكو، والباحث في الأكاديمية الروسية للعلوم، المتخصص في المناعة، خبرا سارا  بشأن فيروس كورونا ، قائلا :" إن روسيا بدأت التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا منذ شهر يونيو الماضي بإحدى المستشفيات العسكرية بموسكو". 

وأوضح "شعبان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، مع الإعلامي أحمد فايق، أن تسجيل اللقاح في وزارة الصحة يعني بدء تجارب المرحلة الثالثة بما لا يخالف تقاليد إنتاج اللقاحات.

وأشار إلى أن روسيا أعلنت التعاقد مع الإمارات والبرازيل والمكسيك والهند لإجراء تجارب المرحلة الثالثة، معقبا: "نتوقع بداية تجربة اللقاح في الربع الأخير من العام".

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى اليوم.

أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 96108 حالات من ضمنهم 56890 حالة تم شفاؤها، و5107 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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