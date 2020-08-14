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الحياة السياسية

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة
السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

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نايف العساكر: "الإخوان قتلوا الرئيس الذي وثق فيهم"

إسرائيل

الامارات

الإخوان

اتفاقية

السادات

وصفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جماعة الإخوان المسلمين بأنهم قوم بُهْت، خاصة في قراراتهم السياسية.

وأضافت السعيد على حسابها في تويتر :" حينما وقع الرئيس السادات رحمه الله اتفاقية سلام مع إسرائيل واستعادت بموجبها مصر كامل أراضي سيناء دون قتال، رفض الإخوان الاتفاقية ثم كفروه فقتلوه وبعد أن وصلوا للسلطة أبان نكسة يناير اعترفوا بالاتفاقية فورا وهي نفس الاتفاقية التي كانوا قد قتلوا السادات لأجلها .

وعن اتفاقية العلاقات التي أبرمتها الإمارات مع إسرائيل قالت السعيد: :" دايما الإمارات سبّاقة بسياسة النظر للإمام .. قيادة شابة .. رؤية واثقة النتيجة لازم تكون خطوات تسبقنا بأميال بكل شي.. عليهم بالعافية أي نجاح للإمارات بمنظوري الشخصي نجاح خليجي..  نعم للتطبيع".

وأضافت السعيد : "فلسطين أصحاب القضية مطبعين مع إسرائيل في اتفاقية سلام وقعها الرئيس الفلسطيني عرفات والرئيس الإسرائيلي اسحق رابين بتصيرون ملكيين أكثر من الملك، منوهة أن أهل القضية موقعين اتفاق سلام .. برافو الإمارات نجحوا بسلامهم هذا بإجبار إسرائيل على تعليق خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة".


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