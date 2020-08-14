ضبط 460 ألف عبوة مبيدات حشرية مخالفة

14 أغسطس 2020 - 01:36 م

أعلن رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة الدكتور محمد عبد المجيد عن ضبط 461076 عبوة مبيدات غير مسموح بتداولها خلال شهر يوليو بما يوازي 230.54 طن مبيدات العبوة سعة 5.0 لتر / كيلو جرام .

و أضاف في تصريحات صحفية نشرتها " الوطن " أنه تم المرور علي 1036 محل للاتجار في المبيدات بالمحافظات منهم 658 مرخص و 329 غير مرخص و 52 تحت الترخيص و تم تحرير 77 محضر للعرض علي النيابة .

وللفت إلي أن حملات التفتيش والرقابة علي محلات بيع المبيدات تعمل بالاشتراك مع المعمل المركزي للمبيدات ومديريات الزراعة في المحافظات وشرطة البيئة و المسطحات و الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية .