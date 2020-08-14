» أزمة تهدد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

14 أغسطس 2020 - 01:39 م

تواجه اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أزمة فى استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم 22 اغسطس الجارى ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.





يأتي ذلك نظرا لانشغال الطاقم التحكيمية فى الاتحادات الأوروبية بالمشاركة فى ادارة مباريات فى الدور قبل النهائى ثم النهائي بدورى أبطال أوروبا وايضا نهائى الدورى الأوروبى خلال تلك الفترة من شهر أغسطس الجارى.





وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة داخل إتحاد الكرة ان الجبلاية بصدد الاستعانة بخدمات عصام عبدالفتاح مسئول التطوير فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف من أجل إنهاء أزمة الاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي لإدارة لقاء القمة.





وأشار إلى أن الجبلاية على تواصل مع عصام عبدالفتاح منذ الاستعانة بخدماته لإلقاء المحاضرات فى معسكر حكام الدورى بشكل تطوعى وطالبته بالمساهمة فى استغلال علاقاته الوطيدة لحكام اوروبا لاستقدام طاقم تحكيمى من الدوريات التى تطبق تقنية الفيديو الـ var.

يذكر أن النادى الأهلى يتصدر مسابقة الدورى الممتاز برصيد 52 نقطة فيما يحتل بيراميدز مركز الوصيف والزمالك ثالثا فى ترتيب جدول الدورى.







