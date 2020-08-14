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ورطة بالمقاصة قبل مواجهة الزمالك

الرياضة

إيهاب جلال المدير الفني للمصري
إيهاب جلال المدير الفني للمصري

متابعات - الدويني فولي

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الدوري

الزمالك

مصر المقاصة

ايهاب جلال

يحل فريق المصري ضيفا على نظيره الزمالك، غدا، السبت، على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ 19، من مسابقة الدوري الممتاز.
وكانت  المسحة الطبية التي خضع لها  مطلع الأسبوع الحالي أظهرت إصابة ثنائي الفريق عمرو مرعي ومحمد مسعد بفيروس كورونا بجانب الدكتور أمين رفعت طبيب الفريق، ويخضع الثلاثي حاليا للعزل المنزلي لحين التعافي والتاكد من سلبية إصابتهم بالفيروس.

فريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال سيكون مضطرا لمواجهة الزمالك بدون أنيابه الهجومية الشرسة، وذلك بسبب إصابة الثنائي محمد مسعد وعمرو مرعي بفيروس كورونا المستجد.

ويطمح المقاصة في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في لقاء الغد، وضعه الحرج في جدول ترتيب الدوري، حيث أصبح الفريق مهددا بالهبوط إلى القسم الثاني الموسم المقبل

وتعد مباراة الغد هي أول رسمية لفريق مصر المقاصة منذ إيقاف النشاط الرياضي في مصر منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا.


ابتعاد مصر المقاصة عن المشاركات لفترة طويلة قد يؤثر فنيا وبدنيا على اللاعبين في مباراة الغد، في حين سيكون الفارس الأبيض أكثر جاهزية بسبب خوضه مباراتين مؤجلتين في الدوري مؤخرا أمام المصري والاتحاد السكندري.


ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 35 نقطة فريق مصر المقاصة المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 17 نقطة.

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