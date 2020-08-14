الجارالله: للأسف الكويت ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل

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الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان
الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

عبد القادر وحيد

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الامارات

الكويت

البحرين

سلطنة عمان

الجارالله

أعرب الكاتب والسياسي الكويتي أحمد الجارالله عن أسفه، أن تكون الكويت آخر المطبعين مع إسرائيل.

وأضاف الجارالله على حسابه في تويتر :" حان وقت التطبيع مع إسرائيل يا كويت قلنا أننا سنكون آخر المطبعيين مع إسرائيل وها نحن الآن آخر المطبعين والمطلوب من السعودية والكويت أن تتخلي عن المتاجرين بقضية فلسطين من أهلها ممن اعتادوا بيع شهادات الوطنية الزائفة الفلسطينيون وصفوا المجرم سليماني الذي أراد هدم الكعبة بأنه شهيد".

وكان الجارالله قد ثمّن الاتفاق الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل، والذي تم برعاية أمريكية.

وتابع  :"  السلام مع إسرائيل مكسب للعرب وهذا ما أدركه الرجل الشجاع رحمه الله أنور السادات.. وهو ما أدركته قطر والأردن وعمان وهو ما أدركته الإمارات برجالها الشجعان".

وأوضح أن  منطقة الشرق الأوسط ستكون إسرائيل فيها محاطة بأربعمائة مليون عربي وإسرائيل عشرة ملايين.. العرب هم المستفيدون والعالم مقبل علي متغيرات.

كما أشار الجارالله إلى أن مملكة البحرين هي الدولة الخليجية الرابعة التي تسعي الآن للتطبيع مع إسرائيل.

ونوّه الجارالله أن مملكة البحرين تابعت التوجه العالمي الإيجابي الذي حفل به اتفاق الإمارات- إسرائيل..  البحرين علي اتصال مع الجهات العالمية لإبرام اتفاق مع الدولة الإسرائيلية اتفاق مماثل للاتفاق الإسرائيلي الإماراتي الشجاع.

يذكر أن سلطنة عمان أعلنت اليوم تأييدها لقرار الإمارات بشأن العلاقات مع إسرائيل.

وكان ناطق رسمي باسم وزارة الخارجية العمانية قد أعلن عن تأييد السلطنة قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن العلاقات مع إسرائيل في إطار الإعلان التاريخي المشترك بينها وبين الولايات المتحدة وإسرائيل.


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