615 ألف دولار ثمن حذاء أسطورة كرة السلة

متابعات- أمينة عبد العال
بيع حذاء أسطورة كرة السلة الأمريكية ، مايكل جوردان ، والمعروف باسم " إير جوردان 1 " بمبلغ 615 ألف دولار حسما أعلنت دار " كريستيز " للمزادات.
وقالت كايتلين دونوفان مديرة مبيعات حقائب اليد والأحذية الرياضية في دار " كريستيز " والتي نظمت مزاد مع متاجر " ستاديوم جودز " :" هذا الحذاء الأصلي مع قطعة فعلية من اللوحة الخلفية قطاع زجاج في نعل الحذاء".
جدير بالذكر أن حذاء " إير جوردان 1 " الذي صممته شركة " نايكي " 1985 و الموقع من قبل نجم بولز كان الأغلى في التاريخ وبيع في مايو الماضي في مزاد علني في دار " سوثبيز " بقيمة بلغت 560 ألف دولار .
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