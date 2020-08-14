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وزير الأوقاف: مصر دولة ذات نظام عظيم

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محمد مختار جمعة
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الأوقاف

مختار جمعة

عمرو بن العاص


أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الدولة العظيمة القوية لا بد لها من أعمدة قوية، وأعمدة الدولة هي مؤسساتها الوطنية.

وأضاف "جمعة"، خلال إلقائه خطبة الجمعة بجامع عمرو بن العاص، أن القرآن الكريم تحدث عن مصر كدولة ومدينة وكملك راسخ قوي، فقد ذكر القرآن مصر بلفظ المدينة 5 مرات في القرآن الكريم، 4 مرات في قصة موسى، والخامسة في قصة سيدنا يوسف.

وتابع:" مصر مدينة عظيمة ودولة راسخة منذ أيام سيدنا موسى، بل هي مدينة ودولة عظيمة من أيام سيدنا يوسف عليه السلام، لافتًا إلى أن القرآن وصف أمر مصر بالملك، وحاكمها بالملك، وعندما يتحدث القرآن عن مصر بوصف حاكمها بالملك، إذًا فهي دولة عظيمة وملك عظيم.

وأشار جمعة إلى أن القرآن الكريم تحدث عن مصر بأنها بلد كريم لكل من يقصدها، وظهر ذلك في قوله تعالى في سورة يوسف: (ألا تروني أني أوفي الكيل)، مؤكدًا أن مصر كانت مركزًا تجاريًا للجميع، وكان لها قانون عظيم، وجاء ذلك في احتجاز سيدنا يوسف أخاه عندما فقد صاع الملك، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تحترم القانون منذ آلاف السنوات.

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