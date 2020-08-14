» كهربا يطعن علي تغريمه 33 مليون جنيه وإيقافه 6 أشهر

14 أغسطس 2020 - 02:17 م

أعلن محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، طعنه علي قرار الاتحاد الدولى لكرة القدم بشأن قضيته ضد الزمالك والحكم عليه بتغريمه 33 مليون جنيه لمصلحة ناديه السابق الزمالك بسبب فسخه عقده مع القلعة البيضاء من طرف واحد فى يوليو الماضى.





وأصدرت الفيفا قرار بإيقاف اللاعب 6 أشهر حال عدم دفعه 33 مليون جنيه للزمالك خلال 45 يوما.





وكتب كهربا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "بعد صدور القرار بعد التواصل مع محاميي الدفاع في قضيتي ضد نادي الزمالك والتي طالب من خلالها النادي بتعويض 9 ملايين دولار مع طلب معاقبتي لمدة ستة أشهر ومعاقبة النادي الأهلي والنادي البرتغالي صدر القرار فقط بتعويض مالي قدره 2 مليون دولار بالتضامن مع النادى البرتغالى لنادى الزمالك ورفض جميع الطلبات الأخرى".



