الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع قتلي انفجار المرفأ

14 أغسطس 2020 - 02:20 م

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبناني حمد حسن، عن حصيلة جديدة لضحايا التفجير الذي وقع بمرفأ بيروت الأسبوع الماضي، وأودى بحياة المئات وجرح الآلاف.







ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن حسن قوله إن عدد الضحايا في تفجير المرفأ وصل حتى اليوم إلى 177 شخصا، فيما هناك ما يقارب 100 مريض في العناية المركزة.





وأشار إلى أن هناك نحو 30 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.





كان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أعلن أنه سينضم إلى فريق المحققين الدوليين في حادث انفجار مرفأ بيروت.



