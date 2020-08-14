  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:22 م
Advertisements
بحث متقدم
خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

سياسي لبناني يفجر مفاجأة عن انفجار مرفأ بيروت

3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: للأسف الكويت ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

سمير الإسكندراني

ما لا تعرفه عن سمير الإسكندراني " ثعلب المخابرات "

«أشرف مروان» أكثر جواسيس «الموساد» تفوقًا

"التسجيل في جيبه" ..الفقي: مبارك حذرني من أشرف مروان

حسني مبارك

بالفيديو.. " مبارك" يشارك في أعمال فنية كممثل قبل أن يصبح رئيسا

سمير الإسكندراني

إعلامية: هذا الفنان أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية

السودان تسجل أعلي معدل تضخم لها

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

إيطاليا تسجل أدنى معدل وفيات منذ 5 أشهر

#

إسرائيل تسجل أعلى معدل للإصابات اليومية بفيروس كورونا

#

إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة

#

السعودية تسجل أكبر معدل شفاء يومي من كورونا

السودان

النقل

التضخم

سجلت السودان معدل التغير السنوي " التضخم " بنسبة 143.78 % لشهر يوليو بارتفاع 7.42 % عن الشهر السابق الذي سجل 136.36 % .

وبحسب صحف محلية فإن الجهاز المركزي للإحصاء قد عزا في بيان له ارتفاع معدل التضخم لارتفاع أسعار بعض مكونات مجموعة الأغذية والمشروبات كالخبز و الحبوب والزيوت و الدهون واللحوم والبقوليات .

كما لفت البيان إلي ارتفاع مجموعة النقل و ارتفاع أسعار تذاكر المواصلات الداخلية و مجموعة السكن بسبب ارتفاع أسعار غاز الطهي والفحم النباتي و حطب الوقود ومختلف السلع .

و أوضح البيان أنه بالرغم من انخفاض معدل التغير الشهري للمستوي العام بأسعار لشهر يوليو الماضي  فإن معدل التضخم للشهر نفسا سجل ارتفاعا .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول صورة لهاتف متنقل للملك عبد العزيز قبل 90 عاما
» كهربا يطعن علي تغريمه 33 مليون جنيه وإيقافه 6 أشهر
» ورطة بالمقاصة قبل مواجهة الزمالك
» وزير الأوقاف: مصر دولة ذات نظام عظيم
» أزمة تهدد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
» الكويت.. ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الـ 20
» في الربع الأخير من هذا العام .. بشرى سارة عن لقاح كورونا
» عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم
» هذه العقوبات في انتظار المصري حال رفضه اللعب أمام الإسماعيلي
» يضرب والده حتي الموت.. لن تتخيل السبب
» مسئول :"مصر علي الطريق الصحيح و بشهادة الشهود

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة