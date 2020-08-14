  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر03:21 م
Advertisements
بحث متقدم
خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

سياسي لبناني يفجر مفاجأة عن انفجار مرفأ بيروت

3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: للأسف الكويت ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

سمير الإسكندراني

ما لا تعرفه عن سمير الإسكندراني " ثعلب المخابرات "

«أشرف مروان» أكثر جواسيس «الموساد» تفوقًا

"التسجيل في جيبه" ..الفقي: مبارك حذرني من أشرف مروان

حسني مبارك

بالفيديو.. " مبارك" يشارك في أعمال فنية كممثل قبل أن يصبح رئيسا

سمير الإسكندراني

إعلامية: هذا الفنان أسقط 6 شبكات تجسس إسرائيلية

ينشر لأول مرة..

سياسي لبناني يفجر مفاجأة عن انفجار مرفأ بيروت

الحياة السياسية

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت
خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

لبنان.. ارتفاع قتلى كارثة مرفأ بيروت إلى 177

#

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

#

خبير إيطالي يفجر مفاجأة مدوية عن انفجار مرفأ بيروت

#

مفاجأة جديدة عن انفجار بيروت

لبنان

انفجار

بيروت

إكسترا نيوز


كشف أحمد عزالدين، محلل سياسي لبناني، آخر تطورات انفجار مرفأ بيروت، مؤكدًا أن مساءلة الوزراء والمسؤولين السابقين حول أسباب وجود تلك الكميات الضخمة من الآمونيا في مرفأ بيروت طوال الــ7 سنوات الماضية أمر هام للغاية للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة المتسببين الحقيقيين في تلك النكبة التي لحقت بلبنان.

وأضاف "عز الدين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، قائلا :" التحقيقات اللبنانية تدور حول لماذا لم يتم التخلص من تلك المواد المتفجرة كل هذه السنوات؟، ولماذا بقيت في لبنان؟، موضحًا أن هناك أقاويل تؤكد أوجاع أصحاب المعاشات أن أفراد السفينة التي كانت تحمل تلك المتفجرات امتنعوا عن دفع الرسوم حتي يؤذن لها بالعبور من الميناء.

وتابع :"على الرغم من ما يُعنيه لبنان مكن أزمات سياسية واقتصادية والاختلاف بين الكتل والقوى السياسية دائمًا هناك عجز من قبل الحكومة اللبنانية في معالجة الآثار الاقتصادية، معقبا :"أن هناك شبة اتفاق على استقلال القضاء اللبناني فيما يتعلق بتحقيقات انفجار مرفأ بيروت".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» أول صورة لهاتف متنقل للملك عبد العزيز قبل 90 عاما
» كهربا يطعن علي تغريمه 33 مليون جنيه وإيقافه 6 أشهر
» ورطة بالمقاصة قبل مواجهة الزمالك
» وزير الأوقاف: مصر دولة ذات نظام عظيم
» أزمة تهدد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
» الكويت.. ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الـ 20
» في الربع الأخير من هذا العام .. بشرى سارة عن لقاح كورونا
» عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم
» هذه العقوبات في انتظار المصري حال رفضه اللعب أمام الإسماعيلي
» يضرب والده حتي الموت.. لن تتخيل السبب
» مسئول :"مصر علي الطريق الصحيح و بشهادة الشهود

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة