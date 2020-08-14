  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر04:50 م
Advertisements
بحث متقدم
كيف ينتقل "كورونا" عبر الهواء؟.. استشاري مناعة يجيب

صادم.. عادة نفعلها يوميًا تزيد احتمال الإصابة بكورونا

أرشيفية

فرنسا ترسل 700 جندي إلى لبنان

شويكار

وفاة "شويكار" بعد صراع مع المرض.. ونعي كبير من الفنانين

عصام العريان

النيابة العامة تصدر بيانًا حول تفاصيل وفاة "العريان"

خبير متفجرات يكشف مفاجأة صادمة عن انفجار بيروت

سياسي لبناني يفجر مفاجأة عن انفجار مرفأ بيروت

3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

3 عربات تخر ج عن مسارها بقطار الإسماعيلية.. والعناية الإلهية تنقذ الركاب

الجارالله: السلام مع إسرائيل مكسب.. شكرا رجال الإمارات الشجعان

الجارالله: للأسف الكويت ستكون آخر المطبعين مع إسرائيل

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

السعيد: الإخوان قوم بُهْت قتلوا السادات وقبلوا باتفاقيته عند الوصول للسلطة

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

فيديو جديد يظهر انهيار مستشفى على الموظفين والمرضى في انفجار بيروت

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

منها جامعة الملك سلمان.. السيسي يقرر إنشاء 4 جامعات جديدة

وفاة "شويكار" بعد صراع مع المرض.. ونعي كبير من الفنانين

الصفحة الأخيرة

شويكار
شويكار

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

فنانة مصرية شهيرة تكشف عن صلة قرابتها بـ صالح كامل: أبي

#

وفاة الفنان ريشي كابور بعد صراع مع المرض

#

وفاة الكاتب الصحفي عمرو عبد السميع بعد صراع مع المرض

#

وفاة الشاعر الكبير صلاح فايز بعد صراع مع المرض

توفيت قبل قليل، الفنانة القديرة، شويكار، عن عمر يناهز 82 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة المهن التمثيلية في صفحتها على فيس بوك الفنانة الراحلة، قائلة "البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الكبيرة شويكار.. ?رحم الله الفقيدة وألهم أهلها وجمهورها الصبر والسلوان".

كما نعى عدد من الفنانين الفنانة الكبيرة، من خلال تغريدات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قناة مفتوحة تعلن نقل قمة برشلونة وبايرن ميونيخ
» أول صورة لهاتف متنقل للملك عبد العزيز قبل 90 عاما
» كهربا يطعن علي تغريمه 33 مليون جنيه وإيقافه 6 أشهر
» ورطة بالمقاصة قبل مواجهة الزمالك
» وزير الأوقاف: مصر دولة ذات نظام عظيم
» أزمة تهدد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك
» الكويت.. ينتحر بإلقاء نفسه من الطابق الـ 20
» في الربع الأخير من هذا العام .. بشرى سارة عن لقاح كورونا
» عروس تطرد أمها من حفل الزفاف.. السبب صادم
» هذه العقوبات في انتظار المصري حال رفضه اللعب أمام الإسماعيلي
» يضرب والده حتي الموت.. لن تتخيل السبب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:43 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة