«اتصدمت وأحزاني زادت».. ميرفت أمين تنهار لوفاة شويكار

علقت الفنانة ميرفت أمين على خبر رحيل الفنانة شويكار، قالت الفنانة القديرة، إن الخبر سبب لها صدمة، خاصة أن شويكار من أعز الصديقات.

وقالت الفنانة ميرفت أمين، إن وفاة الفنانة شويكار زادت من أحزانها، خاصة بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوي، الشهر الماضي.





وأضافت «أمين»: «رجاء الجداوي وشويكار من أعز صديقاتها رحلتا سويًا في أقل من شهر، وهو ما تسبب في صدمة لي».





كان الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أعلن منذ قليل وفاة الفنانة الكبيرة شويكار، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 85 عامًا