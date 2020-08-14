» مصر تضع هذه التجربة في مونديال 2021 لليد

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قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة اليد، تكرار تجربة المتطوعين في المونديال، المقرر إقامته في مصر، خلال الفترة بين 13 إلى 31 يناير 2021.

وجاءت هذه الخطوة؛ بعد نجاح تجربة المتطوعين في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي استضافتها مصر، في العام الماضي.


ووضعت اللجنة المنظمة، بعض المعايير الخاصة بعمل المتطوعين، على رأسها إجادة اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأعلنت اللجنة المنظمة، إقامة مباريات البطولة، على 4 صالات، وهي ستادات "القاهرة، وبرج العرب بالإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة، ونادي 6 أكتوبر".

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