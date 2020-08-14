  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:52 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بينهم جثتان مجهولتان.. مصرع 4 أشخاص غرقًا بالإسكندرية

كهربا

الفيفا يصدم كهربا ويوقع عليه مليوني دولار غرامة

الحريق

السعودية.. حريق هائل في الرياض ومحاولات إخماده لا زالت جارية

وزيرة الصحة

أمر عاجل من وزارة الصحة للباعة في الأسواق

انفجار بيروت

النائب العام اللبناني يفجر مفاجأة.. 25 مشتبها به في انفجار بيروت

كورونا السعودية

بشرى سارة عن "كورونا" في السعودية

13 رقما شهدتها مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ بأبطال أوروبا

قناة مفتوحة تعلن نقل قمة برشلونة وبايرن ميونيخ

شاهد.. سبب بكاء "ميرفت أمين"

«اتصدمت وأحزاني زادت».. ميرفت أمين تنهار لوفاة شويكار

الدولار

تفاوت واستقرار في أسعار الدولار.. تعرف على التفاصيل

عصام العريان

النيابة العامة تصدر بيانًا حول تفاصيل وفاة "العريان"

ضبط عصابة تدليك بالإمارات

عرب وعالم

دبي
دبي

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

السعودية.. ضبط عصابة تسرق السيارات بتهديد السلاح "فيديو"

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة تخصصت في استدراج ضحاياها بإعلانات التدليك لإغرائهم ثم سرقتهم، وأنقذت بريطانيا كاد يقع ضحية جديدة للعصابة.

ونقلت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية عن محكمة الجنايات في دبي، أن القضية تعود إلى نوفمر من العام الماضي حين أبلغ رجل هندي مقيم في دبي، الشرطة بأنه تعرض للسرقة من قبل هذه العصابة وهي تتكون من 6 نيجيريين.

وداهمت الشرطة مؤخرا غرفة المشتبه بهم في أحد الفنادق بمنطقة البرشاء في دبي، ووجدوا فيها عناصر العصابة، لكنهم أبدوا مقاومة شرسة لأفراد الشرطة. 

وقالت الشرطة: "هاجم أحد المشتبه بهم الضباط وضرب أحدهم في عينه.. فيما قفزت امرأة كانت معهم من الشرفة وسقطت أرضا حتى الموت".

وفي الغرفة عثرت الشرطة على الضحية الجديد وهو بريطاني، قد تم احتجازه في الحمام.

وقال الضحية إن العصابة استدرجته من خلال إعلان تدليك، ولكن بعد وصوله إلى المكان تعرض للاعتداء والسرقة، ثم قاموا باحتجازه في الحمام.

وأضاف أن المتهمين سرقوا 1800 درهم منه (قرابة 500 دولار) وهاتف آيفون.

وتم القبض على 4 متهمين، بعد وفاة المرأة المتورطة معهم، فيما كشفت صرخات الخامس، والذي أصيب بكسر أثناء قفزه إلى سرداب المبنى موقعه، فتم ضبطه كذلك.

وأكدت التحقيقات أن العصابة التي تتراوح أعمار أفرادها بين 22 و37 عاما، كانت تقدم عروضا مغرية لجلسات التدليك لاستدراج الضحايا.

وأنكر أفراد العصابة تهم السرقة الموجهة لهم، فقررت المحكمة عقد جلسة استماع تالية في القضية يوم 24 سبتمبر المقبل. 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع إصابات "كورونا" في الجزائر
» نجم الزمالك يهاجم الأهلي بسبب حسام عاشور
» بيان من الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله
» كورونا.. ارتفاع كبير في أعداد الوفيات بإسرائيل
» مصر تضع هذه التجربة في مونديال 2021 لليد
» هالة صدقي تنعى وفاة شويكار بكلمات تقبض القلوب
» ضبط عصابة تدليك بالإمارات
» حبس نجل رئيس إفريقي سابق بتهمة الفساد
» مدرب الزمالك يعلن قائمة الفريق لمباراة المقاصة
» قناة مفتوحة تعلن نقل قمة برشلونة وبايرن ميونيخ
» أسرة الفنانة شويكار تحدد موعد الجنازة ومكان دفنها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:13 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة