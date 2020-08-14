  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر07:52 م
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

بينهم جثتان مجهولتان.. مصرع 4 أشخاص غرقًا بالإسكندرية

كهربا

الفيفا يصدم كهربا ويوقع عليه مليوني دولار غرامة

الحريق

السعودية.. حريق هائل في الرياض ومحاولات إخماده لا زالت جارية

وزيرة الصحة

أمر عاجل من وزارة الصحة للباعة في الأسواق

انفجار بيروت

النائب العام اللبناني يفجر مفاجأة.. 25 مشتبها به في انفجار بيروت

كورونا السعودية

بشرى سارة عن "كورونا" في السعودية

13 رقما شهدتها مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ بأبطال أوروبا

قناة مفتوحة تعلن نقل قمة برشلونة وبايرن ميونيخ

شاهد.. سبب بكاء "ميرفت أمين"

«اتصدمت وأحزاني زادت».. ميرفت أمين تنهار لوفاة شويكار

الدولار

تفاوت واستقرار في أسعار الدولار.. تعرف على التفاصيل

عصام العريان

النيابة العامة تصدر بيانًا حول تفاصيل وفاة "العريان"

أمر عاجل من وزارة الصحة للباعة في الأسواق

آخر الأخبار

وزيرة الصحة
وزيرة الصحة

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

"الصحة" تحذر من تناول الوجبات السريعة.. ما السر !

#

وزارة الصحة تشكف شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا

#

بعد عودة الإصابات.. إجراءات صارمة في لبنان لمواجهة "كورونا"

#

خبر سار لجميع المواطنين والمقيمين في السعودية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح لـ الباعة في الأسواق، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة، أنه على الباعة الحفاظ على سلامة زبائنهم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام.

وشددت على الحرص على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الخميس، عن خروج 989 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56890 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 22 حالة جديدة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ارتفاع إصابات "كورونا" في الجزائر
» نجم الزمالك يهاجم الأهلي بسبب حسام عاشور
» بيان من الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله
» كورونا.. ارتفاع كبير في أعداد الوفيات بإسرائيل
» مصر تضع هذه التجربة في مونديال 2021 لليد
» هالة صدقي تنعى وفاة شويكار بكلمات تقبض القلوب
» ضبط عصابة تدليك بالإمارات
» حبس نجل رئيس إفريقي سابق بتهمة الفساد
» مدرب الزمالك يعلن قائمة الفريق لمباراة المقاصة
» قناة مفتوحة تعلن نقل قمة برشلونة وبايرن ميونيخ
» أسرة الفنانة شويكار تحدد موعد الجنازة ومكان دفنها

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    08:13 م

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة