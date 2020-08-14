» هالة صدقي تنعى وفاة شويكار بكلمات تقبض القلوب

نعت الفنانة هالة صدقي النجمة الكبيرة شويكار التي وافتها المنية مساء اليوم الجمعة بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ 82 عاما.









ونشرت هالة صدقي صورا للفنانة الراحلة عبر حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "ونامت الجميلة في هدوء ،الجميلة التي امتعتنا سنين طويلة، ولقد قمت بإهدائها تكريمي في مهرجان شرم الشيخ تقديرا لتاريخها الكبير في العام الماضي، شهر حزين ??".









وقدمت شويكار آخر أعمالها السينمائية منذ عشر سنوات، بعد مشاركتها في فيلم "كلمني شكرًا" الذي قام ببطولته: "عمرو عبدالجليل وغادة عبدالرازق وحورية فرغلي وداليا إبراهيم وصبري فواز وشادي خلف وإيمان أبوالمجد ورامي غيط وضيف الشرف ماجد المصري".