بشرى سارة عن "كورونا" في السعودية

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بشرى سارة في السعودية بشأن "كورونا"

كشفت بيان وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، عن  بشرى سارة ومبشرة بشأن حالات التعافي من فيروس كورونا في البلاد.

 
وكشف أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 88.87? بعد أن بلغت أعداد المتعافين في المملكة من فيروس كورونا، اليوم، 262,959 حالة من بين إجمالي أعداد الحالات التي بلغت 295902 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة عن تسجيل 2566 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا الجديد، فيما تم تسجيل 1383 حالة إصابة جديدة؛ بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات 295902 حالة بينها "29605" حالات نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ منها "1782" حالة حرجة.


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