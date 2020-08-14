السعودية.. حريق هائل في الرياض ومحاولات إخماده لا زالت جارية

14 أغسطس 2020 - 06:51 م



اندلع حريق هائل ظهر اليوم الجمعة، في محلات للخيام وبيوت الشعر بحي الجنادرية في العاصمة السعودية الرياض.



وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي، أن فِرَق الدفاع المدني بمدينة الرياض تعاملت مع الحريق.



وعملت فِرَق الدفاع المدني على محاصرة الحريق ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة وما زالت أعمال الإخماد مستمرة دون حدوث إصابات حتى الآن.



وتسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة في الموقع.

