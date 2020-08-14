» نجم الزمالك يهاجم الأهلي بسبب حسام عاشور

أكد وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن حسام عاشور لاعب الأهلي تعرض للظلم داخل الفريق الأحمر، وكان لابد من التعامل بشكل جيد مع قيمة اللاعب الكبيرة.









وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية "عاشور كان من أهم لاعبي الأهلي بجانب أبو تريكة وبركات، وكان دائما يقود الفريق في حاله غياب أي نجم عن الفريق لأنه كان يعلم جيدا قيمة النادي الأهلي".













وأضاف"الإدارة لم تتعامل مع عاشور بالطريقة التي تناسب تاريخه، بالرغم من تقديم إستثناءات له لم تقدم لأي لاعب آخر، ولكن كان لابد من الجلوس والإستماع لجميع وجهات النظر للوصول لحل يرضي جميع الأطراف".









واختتم "حسام عاشور قيمة كبيرة داخل الملاعب المصرية ويمتلك تاريخ كبير، ومن الصعب إيجاد لاعب بهذه المواصفات سريعا لأنه كان من أبناء النادي الأهلي المخلصين، ولابد أن تتعامل الإدارة بطريقة جديدة في هذه الأزمة مع أحد كباتن الأهلي التاريخيين".