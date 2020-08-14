الفيفا يصدم كهربا ويوقع عليه مليوني دولار غرامة

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وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، غرامة تقدر بنحو مليوني دولار على لاعب الأهلي المصري محمود عبد المنعم (كهربا)، لفسخه عقده مع الغريم التقليدي الزمالك.

وأعلن نادي الزمالك تلقيه خطابا رسميا من غرفة لجنة فض المنازعات التابعة للفيفا، بتوقيع العقوبة على لاعب المنتخب المصري.

وجاء في بيان النادي: "أقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي. مع توقيع غرامة مالية أخرى قدرها 5 بالمئة من إجمالي العقوبة فوائد على المبلغ الأساسي، وفي حالة عدم السداد خلال 45 يوما من توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة أقصاها 6 أشهر".

يذكر أن كهربا (26 عاما) رحل عن الزمالك بحجة انتهاء عقده مع النادي، لينتقل إلى ديبورتيفو أفيس البرتغالي، قبل أن يفسخ تعاقده وينتقل للأهلي الشتاء الماضي، علما أنه يقضي في الوقت الحالي عقوبة اتحاد الكرة بإيقافه 10 مباريات، على خلفية أحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك في الإمارات في فبراير الماضي.


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