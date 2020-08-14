» العراق.. مقتل أحد نشطاء المظاهرات برصاص مسلحين مجهولين

14 أغسطس 2020 - 07:52 م

أفاد نشطاء في التظاهرات العراقية اليوم الجمعة، بمقتل أحد زملائهم على أيدي مسلحين مجهولين في محافظة البصرة جنوبي العراق.



وقال نشطاء إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار عصر اليوم الجمعة، على الناشط تحسين أسامة في محافظة البصرة جنوبي العراق، ولاذوا بالفرار".



وأضافوا، أن "أسامة هو أحد النشطاء في الاحتجاجات، قتل أمام محل عمله في منطقة جنينة بالبصرة".

