تراجع أسعار الذهب بنحو 7 جنيهات

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الذهب
الذهب

الطيب حسين

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أسعار الذهب تعاود الارتفاع خلال تعاملات الخميس

سجلت أسعار الذهب تراجعاً، اليوم الجمعة، " بمقدار 7 جنيهات"، متأثرة بالانخفاض في تعاملات البورصة العالمية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو  737.15 جنيهًا.

أما عيار 21 الأكثر مبيعًا فسجل  860 جنيهًا.

وبلغ  عيار 24 نحو 982.85 جنيهًا.

بينما سجل الجنيه الذهب نحو 6880 جنيهاً.

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