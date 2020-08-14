» البايرن يسحق برشلونة برباعية في الشوط الأول

14 أغسطس 2020 - 09:58 م

تفوق بايرن ميونيخ بنتيجة واضحة على برشلونة برباعية مقابل هدف وحيد في الشوط الأول خلال المابارة التي جمعتهما في الدور ربع النهائي بدوري أبطال أوروبا.



وأظهر لاعبي الفريق البافاري تفوق واضح وشكلوا ضغط شديد على برشلونة الذي لم يجد حلول في السيطرة على قوة الفريق الألماني.



وسجل مولر الهدف الأول ليتعادل البرشا عن طريق النيران الصديقة ثم يتقدم اللاعب بريسيتش ويتبعه مولر بالهدف الثالث ويختتم أهداف الشوط الأول اللاعب جنابري.