  • الجمعة 14 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر10:51 م
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تعليق مثير من "ترامب" عن لقاح كورونا الروسي

الذهب

تراجع أسعار الذهب بنحو 7 جنيهات

برشلونة وبايرن ميونيخ

بث مباشر.. مباراة برشلونة وبايرن ميونيخ بدوري الأبطال

النائب العام

بيان عاجل من النيابة العامة بشأن حادث غرق معدية البحيرة

أرشيفية

بينهم جثتان مجهولتان.. مصرع 4 أشخاص غرقًا بالإسكندرية

كهربا

الفيفا يصدم كهربا ويوقع عليه مليوني دولار غرامة

الحريق

السعودية.. حريق هائل في الرياض ومحاولات إخماده لا زالت جارية

انفجار بيروت

النائب العام اللبناني يفجر مفاجأة.. 25 مشتبها به في انفجار بيروت

كورونا السعودية

بشرى سارة عن "كورونا" في السعودية

الدولار

تفاوت واستقرار في أسعار الدولار.. تعرف على التفاصيل

تعليق مثير من "ترامب" عن لقاح كورونا الروسي

عرب وعالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

في الربع الأخير من هذا العام .. بشرى سارة عن لقاح كورونا

#

رد صادم من واشنطن بشأن التعاون مع روسيا لإنتاج لقاح " كورونا"

#

بشرى سارة من مستشار الرئيس عن موعد طرح لقاح كورونا

#

فيروس كورونا.. متى سيكون لدينا دواء لعلاجه؟

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله بأن يثبت اللقاح الروسي  ضد فيروس كورونا  فعاليته، في علاج مرض كوفيد-19.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الجمعة: "لا نعرف كثيرا عن اللقاح الروسي، لكننا نأمل بأن يكون فعالا... نأمل بذلك حقا".

وجاء تصريح ترامب في سياق إجابته على سؤال حول مدى علمه باللقاح الروسي وما إذا كانت هناك اتصالات بين واشنطن وموسكو بصدده.

وأضاف: "لقد تخطوا بعض مراحل الاختبار، ونعتقد أنه من المهم الالتزام بكافة قواعد العملية. لدينا الكثير من اللقاحات التي نعتقد أنها ستكون ناجعة لكننا نود أن نمر بكل الاختبارات اللازمة".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة أحرزت تقدما ملموسا في تطوير لقاح لكورونا، مضيفا أن بلاده ستعلن عن "شيء في المستقبل غير البعيد"، وتابع: "سيدور الحديث أيضا عن الأدوية التي أعتقد أنها مهمة أيضا جدا جدا".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» دولة خليجية ترفع حظر التجول الليلي
» البايرن يسحق برشلونة برباعية في الشوط الأول
» انفجار يتسبب في نشوب حريق ضخم بإيران
» وزارة الصحة تحذر من شرب الشاي.. اعرف السبب
» العراق.. مقتل أحد نشطاء المظاهرات برصاص مسلحين مجهولين
» ارتفاع إصابات "كورونا" في الجزائر
» نجم الزمالك يهاجم الأهلي بسبب حسام عاشور
» بيان من الديوان الملكي السعودي: وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله
» كورونا.. ارتفاع كبير في أعداد الوفيات بإسرائيل
» مصر تضع هذه التجربة في مونديال 2021 لليد
» هالة صدقي تنعى وفاة شويكار بكلمات تقبض القلوب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:56 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة