تعرف على حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت

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درجات الحرارة.. طقس ربيعي معتدل على هذه المناطق غدا

يسود يوم غد السبت طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وعلى جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر ، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، بحسب خبراء هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت الأرصاد الجوية: إن الطقس من المتوقع أن يكون لطيفا ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء والسواحل الشمالية الغربية وعلى شمال وجنوب الصعيد.

وحذرت الأرصاد من وجود شبورة مائية صباحا ورياح على سيناء تؤدى الى اضطراب حركة الملاحة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة: 

القاهرة:36:25

الإسكندرية : 31:25

طنطا: 34:24

شبين الكوم :35:25

مطروح : 30:22

سيوة : 37:21

بورسعيد: 32:26

الزقازيق : 36:26

السويس:37:24

العريش: 33:23

نويبع: 29 :38

كاترين 31:18

شرم الشيخ :30 : 39

مرسى علم: 36:28

الفيوم 36:25

المنيا: 38:24

سوهاج : 27 : 39

قنا: 40:27


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