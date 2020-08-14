» سر طلب تعديل المادة الثالثة من قانون السجل التجاري

قال النائب محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، إن قانون التجارة من القوانين الرئيسية المنظمة للتجارة في مصر.



وأشار إلى أن المادة الثالثة من القانون تنص على أن من يقيد بالسجل التجاري يجب أن يحصل على شهادة من اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية، لافتا إلى أن هذا الكلام مردود عليه أن قانون التجارة حدد مجموعات الأنشطة التي تعد تجارية وهي 16 نشاطًا.

