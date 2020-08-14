» برلماني يطالب بمراجعة أسعار التصالح في مخالفات البناء

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قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النواب، إن المجلس كان حريصًا على دعوة أطراف أخرى بخلاف النيابية والحكومية لحضور مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك 10 توصيات خرج بها اجتماع الـ 9 ساعات، ذكر منها ..
أولا: يجب على الحكومة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة  الأسعار المقرر بجميع المحافظات الوارد منها الشكاوي بشرط أن تراعي البعد الاجتماعي والبعد التاريخي المعقد لهذا الملف.
ثانيا: مطالبة الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامي الصادر عنها، لأن التسويق الذي يتم لهذا التشريع يحتاج لجهد ومقاربة مختلفة.
ثالثا: البيان يجب أن يتضمن تطبيقات الترغيب والقبول الطوعي في الطرح قبل أن يكون الترهيب والتصادم الكلي والجزئي، وأن الهدف من التشريع هو إحداث إصلاحات هيكلية.
رابعا: المباني التي أقيمت منذ سنوات ولم يحرر فيها مخالفة لا بد وأن يتم جذب أصحابها من خلال عرض المكتسبات عليها.

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