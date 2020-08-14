هل نجح العالم في إيقاف كورونا وهل ننتظر موجة ثانية؟

14 أغسطس 2020 - 11:40 م

قال الدكتور شريف حتة أستاذ الطب الوقائى، إنه من الصعب تحديد عودة إصابات فيروس كورونا، فلابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة، فوصلنا للذروة بعد عيد الفطر، ولكن حدث انخفاض، وبدأت مستشفيات العزل تغلق، وبناء عليه بدأت الحياة تعود، فكان لابد أن يلتزم الناس بالاجراءات الاحترازية.



وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، البعض بدأ يستهين، وهى التى ساهمت فى ارتفاع أرقام الإصابات، فالبعض عاد ليصافح ويقبل، ولكن من الصعب أن نقول أننا فى الموجة الثانية.



وأضاف، جميع المراكز البحثية مستمرة فى تصنيع اللقاح، ولكن الامر يحتاج إمكانيات كبيرة، ونحتاج معامل وأجهزة، تأحذ وقتا طويلا، ومن المؤكد أن مصر ستستورد لقاح ولن تصنعه، ولكن يمكن أن نصنع اللقاح الروسى إذا تم الإعلان بروتوكول تصنيع اللقاح.

