» اتحاد الكرة: "المصري" اخترق الإجراءات الاحترازية

15 أغسطس 2020 - 12:30 ص

قال وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة المصري، إن هناك خطأ في الإجراءات الاحترازية بالنادي المصري البورسعيدي، ولابد من تحمل نتيجتها.



وأضاف وليد العطار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن الجبلاية واجهت أزمة كبيرة في مباراة المصري البورسعيدي، والحرس الماضية بعد ظهور حالات إيجابية كثيرة.



وأوضح العطار أن هنا خطأ فى الإجراءات الاحترازية بالمصري، ولابد من تحمل نتيجتها، مشيرا إلى أن وزير الرياضة، تدخل لتأجيل مباراة واحدة للمصري أسوة بالإنتاج.



وأكد وليد العطار، أن المصري كان يطالب بتأجيل مباراة واحدة فقط، ولكن تحول موقفه وطالب بتأجيل مباراته الثانية، ولا نعرف سبب تحول موقف المصري، ولا يوجد سوى 9 حالات فقط مصابة بالفريق البورسعيدي.

