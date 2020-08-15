محمد على خير للرئيس : سأرفع لك القبعة إذا فعلت هذا الشيء

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السيسي

الغزل و النسيج

محمد علي خير

أكد الإعلامي محمد على خير، أن وزير الاسكان يحذر الآن من الشتاء القادم، معقبا :" لابد أن نحترم هذا التصريح، فهذا الرجل يطلق إنذار من الآن، وأرسله لمرؤوسيه، وقال أن الشتاء وارد أن يكون قويا، وإذا كان ينقصنا معدات لابد أن نستعد لها، فلم نر من قبل أن يستعد وزير لهذا الفصل قبل 3 أو 4 شهور".

وطالب خير، خلال برنامجه "المصرى أفندى"، المذاع عبرعلى القاهرة والناس، الدكتور مصطفى مدبولى بالبحث فى مسألة الاستعدادات لاستقبال الشتاء، قائلا، "لازم نعمل حسابنا من دلوقتى، شوفنا اسكندرية والتجمع واللى حصل فيهم السنين اللى فاتت ، ماعرفش مين اللى بيفك الكيس فى الحكومة، لو على الأقل الحكومة ضخت مبلغ على الطرق ،سيكون الوضع أفضل ، خصوصا مع التغيرات المناخية".

وتابع :"علينا أن نعي جيدا الغزل والنسيج من الصناعات الثقيلة ،متسائلا :"هل سننتهى إلى أن 2 من قلاع الصناعة فى مصر، تعود أمجادهما، الغزل والنسيج والحديد والصلب، فلو حدث ذلك سأرفع القبعة للرئيس السيسى، فنحن لدينا ثروة جرى تخسيرها".

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