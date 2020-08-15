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طائرة عسكرية من العراق تصل إلي لبنان بالمساعدات

عرب وعالم

طائرة عسكرية من العراق تصل إلي لبنان
طائرة عسكرية من العراق تصل إلي لبنان

متابعات- أمينة عبد العال

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العراق

لبنان

بيروت

 وصلت صباح اليوم طائرة عسكرية عراقية محملة بعشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلي الشعب اللبناني .

وأشارت الصحافة المحلية إلي أن الطائرة واحدة من ثلاث طائرات سوف تصل إلي مطار رفيق الحريري الدولي وسيكون باستقبالها كادر السفارة العراقية ، حسبما نشرت " الشروق " .

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل العراقية ، سالم موسي ، أعلن في تصريحات صحفية أنه بحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء العراقي لوزير النقل تم تجهيز طائرة مع كافة مستلزماتها بالتعاون مع وزارة الصحة والبيئة .

جدير بالذكر أن انفجار مرفأ بيروت أسفر عن 158 قتيل و أكثر من 6 آلاف جريح إلي جانب ما زال هناك مفقودين .


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