  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:14 م
Advertisements
بحث متقدم
مساء اليوم عزاء الفنان سعيد صالح بمسجد عمر مكرم

ينشر لأول مرة ..هكذا عاش الراحل سعيد صالح داخل محبسه

ضربة جديدة لـ " ميشال حايك".. ماذا حدث

ضربة جديدة لـ " ميشال حايك".. ماذا حدث

عادل الكلباني

إمام الحرم المكي: هناك نصوص شرعية دورنا عندها كالمتفرج

ازالات بالمنيا

"محلية البرلمان" اللي اشتري شقة بتحويشة عمره يحميها و يتصالح

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يصدم رمضان صبحى بهذا الأمر

محمد علي خير

محمد على خير للرئيس : سأرفع لك القبعة إذا فعلت هذا الشيء

هزّت السعودية.. مقتل إعلامية شهيرة على يد زوجها بتبوك

هزّت السعودية.. مقتل إعلامية شهيرة على يد زوجها بتبوك

مرتضى والخطيب

مرتضى منصور لـ "الخطيب": ارجع لمبادئ الأهلى

فاجأتها الشرطة.. نهاية مروعة لزعيمة عصابة تدليك بدولة خليجية

فاجأتها الشرطة.. نهاية مروعة لزعيمة عصابة تدليك بدولة خليجية

تركي الحمد: الإمارات لتجار القضية "انتهى الدرس يا غبي"

تركي الحمد: الإمارات لتجار القضية "انتهى الدرس يا غبي"

10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين

عرب وعالم

10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين
10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

سجن متهم 10 سنوات في قضية أحداث كرداسة

#

تحقيقات جنائية مع أكثر من 10 كهنة في الجبل الأسود بسبب آيا صوفيا

#

في إيران يموت شخص كل 10 دقائق بسبب كورونا

#

ممثلة شهيرة: أمارس العلاقة الحميمة 10 مرات في اليوم

أخبار السعودية

10 سيدات

السديس

رئاسة الحرمين

في إطار خطط البلاد لتمكين المرأة، أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين السعودية، اليوم السبت في بيان لها، تعيين 10 سيدات في مناصب قيادية عليا برئاسة الحرمين الشريفين.

وبحسب البيان فقد ذكرت الرئاسة المسؤولة عن المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، توجيه رئيس شؤون الحرمين عبدالرحمن السديس تعيين السيدات من ذوات الكفاءات العاملة في الرئاسة بمناصب قيادية عليا سعيا للارتقاء بمستوى العمل بالرئاسة واستثمارا للكوادر الوطنية.

وجاء تعيين السيدات العشر في مناصب قيادية بالتزامن مع تعيين نحو 500 شاب في مناصب قيادية برئاسة شؤون الحرمين، شملت التخصصات والخدمات الإرشادية والتوجيهية والهندسية والإدارية والإشرافية والخدمية.

وشملت التعيينات الجديدة إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتبة الحرم المكي الشريف ومكتبة المسجد الحرام.

وأضافت رئاسة الحرمين أن التعيينات الجديدة تمت في جميع التخصصات والمجالات التي تهم قاصدات الحرمين الشريفين، سواءً التوجيهية أو الإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية وفي مجال المكتبات وخدمات البحث العلمي وغيرها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "اذهبي لطبيب عيون" ..رد داعية على متصلة تشتكي من رؤية الجن
» القومي للبحوث : زلزال بقوة 3.2 ريختر مركزه أسوان
» 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين
» بكري : هذا الوزير لا يعرف الراحة
» غدا الأحد .."الوزراء" ينهي أزمة التوأم الملتصق بجراحة عاجلة
» خلافات على مبلغ ممارسة الرذيلة.. كشف لغز مقتل أجنبية بأرض اللواء
» الزمالك فى مواجهة صعبة أمام "المقاصة"
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» مرتضى منصور: أنا حذرتك يا خطيب من هذا الأمر لكنك لم تسمع كلامي
» الموت يفجع الفنان سامح الصريطي
» نجم الأهلي: يا فرحة ما تمت .. اللي يدفعه كهربا ياخده النقاز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة