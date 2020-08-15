"محلية البرلمان" اللي اشتري شقة بتحويشة عمره يحميها و يتصالح

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تن

مخالفات البناء

حسم الدكتور محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الجدل الثائر حول من يدفع قيمة التصالح عن المباني المخالفة ، قائلا :"إن مقدم طلب التصالح على مبنى أو وحدة مخالفة هو من يسدد الرسوم، موضحا أن مقدم الطلب قد يكون صاحب العقار الأصلي، أو صاحب الوحدة، أو اتحاد الملاك. 

وأكد "الفيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم السبت، أنه بمجرد التقدم بطلب تصالح على أي عقار أو وحدة مخالفة، يتم على الفور إيقاف كل إجراءات الصادرة بحق الوحدة المخالفة، موضحا أن القانون يتعامل مع المنشآت المخالفة وليس مع أشخاص.

وتابع :" قانون التصالح ليس له شأن بالأوراق المزورة، مردفا: "شخص اشترى شقة بتحويشة عمره ومخالفة يروح يقدم طلب التصالح عشان يحميها"، منوها بأن سعر التصالح على متر يبدأ من 50 جنيه وحتى 2000 جنيه وذلك باختلاف المكان.

وأعلنت محافظة الجيزة أن اليوم السبت 15 أغسطس، هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح، حيث طالبت المحافظة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء.

وأكدت المحافظة استمرار حملات الإزالة للعقارات المخالفة والتعديات على أراضى أملاك الدولة، بالإضافة إلى إزالة العقارات التى لا ينطبق عليها شروط التصالح.

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