  • السبت 15 أغسطس 2020
  • بتوقيت مصر01:14 م
Advertisements
بحث متقدم
مساء اليوم عزاء الفنان سعيد صالح بمسجد عمر مكرم

ينشر لأول مرة ..هكذا عاش الراحل سعيد صالح داخل محبسه

ضربة جديدة لـ " ميشال حايك".. ماذا حدث

ضربة جديدة لـ " ميشال حايك".. ماذا حدث

عادل الكلباني

إمام الحرم المكي: هناك نصوص شرعية دورنا عندها كالمتفرج

ازالات بالمنيا

"محلية البرلمان" اللي اشتري شقة بتحويشة عمره يحميها و يتصالح

سيد عبد الحفيظ

«عبد الحفيظ» يصدم رمضان صبحى بهذا الأمر

محمد علي خير

محمد على خير للرئيس : سأرفع لك القبعة إذا فعلت هذا الشيء

هزّت السعودية.. مقتل إعلامية شهيرة على يد زوجها بتبوك

هزّت السعودية.. مقتل إعلامية شهيرة على يد زوجها بتبوك

مرتضى والخطيب

مرتضى منصور لـ "الخطيب": ارجع لمبادئ الأهلى

فاجأتها الشرطة.. نهاية مروعة لزعيمة عصابة تدليك بدولة خليجية

فاجأتها الشرطة.. نهاية مروعة لزعيمة عصابة تدليك بدولة خليجية

تركي الحمد: الإمارات لتجار القضية "انتهى الدرس يا غبي"

تركي الحمد: الإمارات لتجار القضية "انتهى الدرس يا غبي"

التشكيل المتوقع للزمالك أمام "المقاصة"

الرياضة

كارتيرون
كارتيرون

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الاتحاد

#

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام زاناكو

#

التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز

#

التشكيل المتوقع للزمالك والترجي

دوري

الزمالك

المقاصة

بطولة

كاس

 
استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على تشكيل فريقه فى مواجهة الليلة أمام مصر المقاصة فى إطار منافسات الدورى المصرى الممتاز.
وجاء تشكيل:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: محمد عبدالشافي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبدالغني.
خط الوسط: محمد حسن - طارق حامد.
خط الوسط المهاجم: أشرف بن شرقي - فرجاني ساسي - محمد أوناجم.
خط الهجوم: مصطفى محمد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشهيد الحي.. إبراهيم بك شكري

محمود سلطان

يا بيروت

فراج إسماعيل

محمود درويش..أين خبز أمى.. أين قهوة أمى؟

د. هشام الحمامي

الموت في الأدب الغربي

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "اذهبي لطبيب عيون" ..رد داعية على متصلة تشتكي من رؤية الجن
» القومي للبحوث : زلزال بقوة 3.2 ريختر مركزه أسوان
» 10 سيدات في مناصب قيادية برئاسة الحرمين
» بكري : هذا الوزير لا يعرف الراحة
» غدا الأحد .."الوزراء" ينهي أزمة التوأم الملتصق بجراحة عاجلة
» خلافات على مبلغ ممارسة الرذيلة.. كشف لغز مقتل أجنبية بأرض اللواء
» الزمالك فى مواجهة صعبة أمام "المقاصة"
» مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
» مرتضى منصور: أنا حذرتك يا خطيب من هذا الأمر لكنك لم تسمع كلامي
» الموت يفجع الفنان سامح الصريطي
» نجم الأهلي: يا فرحة ما تمت .. اللي يدفعه كهربا ياخده النقاز

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:42 م

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
بكري الجاك
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة